Когда человек становится эмоциональным вампиром

У вас бессонница, раздражительность, апатия, а все анализы нормальные. Но тем не менее в организме сгустилась критическая масса усталости от накопленных стрессовых ситуаций.

Разные эмоции в организме вырабатывают определенные и постоянные химические вещества, которые поддерживают патологические биохимические реакции. Тело постепенно привыкает к ним, и возникает привычка постоянно получать такие дозы эмоций. Затем это становится необходимостью, и человек превращается в эмоционального наркомана. Возникает потребность в эмоциональном наркотике. Вот вам и готовый вампир.

Болезнь - это лишь следствие, причиной всегда является мысль.

Китайская медицина изучает семь эмоциональных факторов. И сильное, затяжное их воздействие вызывает болезни, например: гнев вредит печени, испуг и неумеренная радость - сердцу, печаль и грусть - легким, тягостные раздумья - селезенке, а страх - почкам.

Если наш разум охвачен гневом, страхом, ненавистью, обидой, то в нашем теле под их влиянием начнут трансформироваться ядовитые и вредные вещества, что вызывает нарушение обмена веществ.

Люди, которые говорят, что все плохо в этом мире, кругом болезни и несчастья, всегда накликают на себя беду. Потому что такие внутренние эмоции материализуются в неблагоприятные ситуации и являются причиной многих недугов и болезней.

Таким образом, ни одно заболевание не может проявиться без негативных идей и мыслей. Избавляйтесь от них - и вы будете здоровы и счастливы.

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