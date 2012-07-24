Абрикосовая и черничная диета

Если ты не довольна своей формой или же хочешь подготовиться к пляжу или важному событию, то сейчас самое подходящее время для диеты. Изобилие свежих витаминных фруктов и овощей превратит твою диету из пытки в приятное существование.

Ко всему же, посидев на такой летней диете, ты обогатишь свой организм нужным запасом витаминов. Попробуй!

Абрикосовая диета

Эти плоды богаты витамином А, С, что благотворно влияет на иммунную систему и зрение, содержат бета-каротин, который препятствует возникновению новообразование, выводит из организма токсины, укрепляет сердце.

Эта диета поможет тебе не только похудеть, но и очистить кишечник, что бесспорно благотворно скажется на качестве твоей кожи. И так как твое пищеварение будет налажено благодаря этой диете, сброшенные килограммы не вернуться после ее окончания.

Однако, эта диеты достаточно калорийна, поэтому не рассчитывай потерять более 4 кг. Но переносится она тоже с легкостью.

Меню абрикосовой диеты в том, что в течение дня нужно есть один лишь абрикосовый суп. Приготовить его легко: из 500 г. абрикосов выжми сок, измельчи 300 г. кураги в блендере и смешай с соком. Растяни это количество супа на весь день. Пить можно минеральную воду и травяные чаи.

Срок: 2-3 дня

Выбирай плоды с яркой оранжевой мякотью и резким запахом, в них больше всего каротина. От шкурки лучше избавляться.

Черничная диета

Эта вкусная летняя ягода - настоящий Клондайк витаминов и микроэлементов. В чернике содержится витамин С, Р, который укрепит сосуды, органических кислот и клетчатки, которая улучшит работу кишечника, витамины В, которые укрепят печень и нервную систему. Ко всему же, черника очищает кровь, укрепляет зрение и омолаживает организм.

Меню черничной диеты:

Завтрак: 1 стакан кефира + 100 г. творога смешай с 0,5 стакана черники и (по желанию) добавь ложку сметаны.

Второй завтрак: смешай 0,5 стакана черники со стаканом кефира в блендере.

Обед: 100 г. творога смешай с 0,5 стакана черники и (по желанию) добавь ложку сметаны.

Полдник: 100 г йогурта смешай с 0,5 стакана черники.

На ужин и перед сном повтори меню второго завтрака.

Для того, чтоб легче переносить эту диету, можно каждый раз добавлять по 1 столовой ложке отрубей, они немного добавят калорий, но помогут лучше себя чувствовать.

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