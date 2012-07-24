Детям нужно давать вдвое больше воды

В жаркие дни детям надо давать вдвое больше воды, чем обычно, даже если они не хотят пить, говорит харьковский терапевт Александр Рыльцов, 37 лет.

Дети до десяти лет часто не испытывают жажды, но у них кружится голова, болит сердце. Это признаки обезвоживания. Лучше поить их чистой водой или сладкими чаями, компотами, морсами. Детям нужна глюкоза, ее организм вырабатывает из сахара. Он очень быстро расходует ее, а собственные запасы - небольшие. Когда глюкозы нет, начинает перерабатывать жиры.

Поэтому у детей от двух до десяти лет растет ацетон в крови. В жару он из-за обезвоживания может вызвать рвоту. Тогда ребенок не может пить, и обезвоживание нарастает. Малыша надо отпаивать, а если не помогает - вводить глюкозу через капельницу. Таким детям полезно пить сок и есть сладкое.

Газированную воду пить не стоит - она ​​хуже утоляет жажду. Молоко - тоже. Чтобы пополнить недостаток воды в организме, сока надо выпить раз больше, чем воды, а молока - втрое больше.

- С младенцами можно гулять только в тени или в накрытой коляске. Если головка ребенка нагрелась, возвращайтесь домой. Иначе будет тепловой удар. С 11-ти до 17-й давайте детям больше жидкости, утром и вечером - каши, мясо и овощи.

gazeta.ua