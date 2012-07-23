В Польше родители оставили 2-летнюю дочь в аэропорту
17:50, 23 июля 2012Зарубежные новости
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И отправились в отпуск
В Польше супруги оставили своего 2-летнего ребенка в аэропорту польского Катовице после того, как оказалось, что паспорт девочки недействителен, а сами поехали в запланированный заграничный отпуск.
Об этом сообщает польский телеканал TVN24, отмечая, что правоохранители планируют привлечь родителей к ответственности.
"Тяжело сказать, чем руководствовались родители, но точно будем проводить расследование этого дела и поговорим с ними после их возвращения", - сказал местный полицейский.
Родители оставили дочь под опекой работников аэропорта, пока за ней не приедут опекун и дедушка. Работники аэропорта вызвали полицию.
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