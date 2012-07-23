У берегов Хургады замечены акулы

В Египте возле курортного города Хургада в прибрежных водах Красного моря замечены акулы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новостной интернет-портал "Ахбар аль-Йоум".

О появлении морских хищников немедленно проинформировали экологов и спасателей.

По словам главы службы спасения на море и охраны окружающей среды провинции Красное море Хасана ат-Тайиба, о появлении акул в районе Марина близ Хургады сообщила администрация крупной сети отелей. В район предполагаемого нахождения акул немедленно направились два катера с экологами, чтобы отогнать хищников от побережья. Однако животных они так и не обнаружили.

Тем не менее, экологи и спасатели обещают в течение ближайших дней регулярно прочесывать прибрежные курортные зоны, чтобы не допустить возможного приближения морских хищников к туристическим пляжам.

Как сообщалось ранее, в декабре 2010 года в районе Шарм-эш-Шейха на юге Синайского полуострова было зафиксировано пять нападений акул на отдыхающих. В результате серьезно пострадали три российских туриста и один гражданин Украины, погибла 70-летняя туристка из Германии.