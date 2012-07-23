В США отметили День вредной еды

День вредной еды или буквально День пищевых отходов (Junk Food day) отмечают в субботу в США любители чипсов, жареной картошки, сладостей и продукции сетей быстрого питания.

Как сообщает РИА «Новости», свыше 60% американцев страдают избыточным весом, и если "ожирение нации" будет продолжаться в нынешней динамике, то к 2015 году 75% граждан окажутся в категории тяжеловесов, предсказывают ученые.

"Для некоторых каждый день - день вредной еды. Для остальных это возможность без чувства вины дорваться до продуктов, от которых мы обычно воздерживаемся. Потому что все вредное - вкусное", - объясняют сторонники празднования этого дня.

Они призывают хотя бы сегодня заехать по дороге за порцией "френч-фрай", купить пакет поп-корна в кинотеатре и запить колой, съесть кусок пиццы и все "заполировать" сладким мороженным. С ними согласны не все, напоминая, что такие празднования себе во вред.

Термин "вредная еда" впервые ввел в оборот 40 лет назад ученый-микробиолог Майкл Джекобсон, обозначив так продукты, содержащие много калорий и вредные для здоровья ингридиенты при минимуме пищевой ценности, то есть витаминов и минералов.

В 2008 году ученые медицинского исследовательского центра в Калифорнии Scripps Research Institute доказали, что "вредные продукты" оказывают на функции мозга точно такое же действие, как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость.

Пока ожирение называют главной проблемой американского здравоохранения, на которую ежегодно расходуется около 150 миллиардов долларов из бюджета, для миллионов малообеспеченных американцев День вредной еды не будет отличаться от всех остальных дней в году.

Американские сторонники празднования Дня вредной еды тем временем в блогосфере отстаивают право на свой бигмак или иной гамбургер, утверждая, что и кусочек говядины, и слой лука и тем более томатный соус обладают питательными ценностями. Главное - не злоупотреблять.

В США существует множество "узких" праздников - только на июль приходится кроме Национального дня вредной еды также День пиццы, День леденца на палочке и День молочного шоколада.