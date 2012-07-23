Худеем на самом вкусном блюде

Все макаронные изделия варим до состояния «аль денте» (чтобы они оставались немного твердыми, «недоваренными») и подаем со следующими соусами и заправками:

1. Базилик, укроп, петрушку измельчить с солью, черным перцем и лимонным соком.

2. Очищенные от кожицы помидоры бланшировать в небольшом количестве воды до мягкости, затем размять, посолить, смешать с пропущенным через пресс чесноком и мелконарезанной зеленью.

3. Запечь в духовке баклажаны, очистить от кожицы, размять. Смешать с тертым пармезаном и томатным соком.

4. Обезжиренный творог протереть через сито, смешать с солью, перцем и лимонным соком.

5. Сладкий перец ошпарить, снять кожицу, измельчить с репчатым луком, посолить и развести томатным соком.

Обратите внимание – ни в один соус не добавляется ни капли масла, никакого. Это важный момент: масло, даже полезное оливковое, сильно повышает калорийность блюд из макарон, поэтому на весь период макаронной диеты от него придется отказаться. То же самое касается мяса и рыбы – диета полностью вегетарианская, но если вы не в состоянии отказаться от животного белка на 10 дней, то удлините диету на 14 дней, включив в нее 3-4 дня, в которые вы будете есть только мясо или рыбу (без макарон, овощей и прочего гарнира).

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