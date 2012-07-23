В Пекине растет количество число жертв сильного ливня

Число жертв сильнейших более чем за полвека грозы и ливня, обрушившихся на Пекин, возросло до 37 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным муниципальных властей Пекина, 25 человек утонули, шесть погибли при обрушении домов, пять - из-за удара током, один - в результате удара молнии.

К настоящему времени опознаны только 22 тела.

Сильный дождь начался в китайской столице утром в субботу, а уже во второй половине дня синоптики объявили об "оранжевом", втором по степени опасности уровне угрозы. К утру воскресенья ливень уже закончился, однако спасатели продолжают разбор завалов, в ходе которого находят новые тела.

По данным местных СМИ, в ночь с субботы на воскресенье в городской черте выпало свыше 220 миллиметров осадков, что является рекордным за последний 61 год. В отдельных районах города выпало более 460 миллиметров осадков.

Из-за непогоды был закрыт международный аэропорт "Шоуду", а городские дороги стали непригодны для легковых автомобилей.

По данным городского правительства, из подтопленных районов на окраине города были эвакуированы 145 тысяч жителей.

Дождливой суббота выдалась не только в китайской столице, но и в ряде других районов Китая. Сильные осадки прошли в провинциях Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, Цзилинь, Хэйлунцзян, Сычуань, городах Тяньцзинь и Чунцин.