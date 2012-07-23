Как выбрать спелый арбуз?

Арбуз - это одно из любимых лакомств украинцев. Однако далеко не каждый арбуз будет вкусным и, тем более, полезным. Вот несколько советов, как выбрать действительно удачный плод.

Спелый арбуз практически всегда большой. Берите тот арбуз, который немного больше среднего, он вероятно будет спелый и сладкий. Слишком большой арбуз должен насторожить, так как он может содержать большое количество удобрений. При покупке большого арбуза обратите внимание на вес, он не может быть слишком большим, потому что плотность уменьшается с созреванием. Однако большой, но очень легкий может оказаться перезревшие и суховатым.

«Шрамы», то есть сухие прожилки кожуры говорят о зрелости арбуза. Кожура спелого арбуза никогда не может быть покрыта восковым налетом, на ней должны играть яркие солнечные блики.

Любители арбузов много спорят о том, какие бывают пятна на той стороне, которая касалась земли. Что же, явной закономерности нет, однако лучше выбрать арбуз с более крупным пятном.

Считается, что хвостик арбуза должен быть сухим. Однако он может быть сухим и от того, что его неправильно срезали. Обратите внимание на место среза - вот оно точно сухое только тогда, когда арбуз спелый. А вот свежий хвостик кричит - арбуз недозрел.

Сдавливание не обязательно даст верный результат, ведь трещать могут не вполне спелые арбузы, если их трясли при транспортировке. Лучше похлопать по арбузу: взять в левую руку и похлопать по правой его стороне. Если арбуз спелый, вы почувствуете ударную волну, да и звук будет более звонким. Плотная мякоть недозрелого арбуза не покажет выразительного звука.

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