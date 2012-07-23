Домашние опасности

Вы можете точно определить, что в вашем доме угрожает вашему здоровью и здоровью ваших близких? Мы хотим рассказать вам о некоторых домашних угрозах:

1. Домашние паразиты. Мухи разносят сальмонеллу и кишечную палочку. Тараканы пачкают продукты и провоцируют астму. А мыши переносят вредные микробы и передают инфекцию на экскрементах.

2. Асбест. Это материал, который обладает изоляционными и огнеупорными качествами. При попадании в легкие, волокна асбеста вызывают рак. А США и ЕС асбест запрещен, но в других странах его до сих пор активно используют.

3. Плесень. Если вы не касаетесь плесени, она не представляет для вас никакой опасности. Но если ее потревожить – споры попадают в воздух и контакт с ними возникает аллергия, сыпь и даже астма.

4. Угарный газ. Если он скапливается в небольших помещениях, то при попадании в легкие, блокирует передачу кислорода. Таким образом, возникает острое отравление, которое приводит даже к летальному исходу.

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