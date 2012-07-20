Задержан подозреваемый в убийстве 14 человек в США

Вооруженный человек в маске застрелил 14 человек и ранил еще 50 на показе нового фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в кинотеатре в пригороде Денвера, сообщил агентству CNN глава местной полиции.

Как сообщает «Рейтер», по словам начальника полиции города Авроры Дэна Оутса, подозреваемый в стрельбе задержан.

Местная радиостанция KOA со ссылкой на свидетелей передала сегодня, что человек в противогазе открыл огонь во время киносеанса в торговом центре в городе Аврора, а затем взорвал дымовую шашку или бомбу со слезоточивым газом.

CNN цитирует одного свидетеля, который утверждает, что видел, "как парень медленно пробирался вверх по лестнице и стрелял, выбирая людей в произвольном порядке".

CNN также сообщает, что местные больницы были приведены в готовность в связи с "происшествием с большим количеством пострадавших". По данным СМИ, 10 человек были убиты на месте и еще четыре человека умерли позднее в клинике.

"Мы услышали от 10 до 20 выстрелов и звуки небольших взрывов. Вскоре после этого мы услышали крики людей. Потом они подошли к системе громкой связи и сказали, что всем необходимо выбираться", - рассказывает свидетель.

"Как только мы вышли, то увидели бегущих и кричащих людей". По словам очевидца, его друзья рассказали ему о том, что вооруженный человек был одет в противогаз.

Другой свидетель рассказал, что неизвестный открыл огонь во время сцены с перестрелкой в фильме, из-за чего не сразу можно было понять, что это были уже настоящие выстрелы. Он также добавил, что кинотеатр был заполнен густым дымом.