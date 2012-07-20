В Японии в моде кривые зубы

Один из стоматологических салонов в токийском районе Гиндза (Ginza) стал очень популярным среди молодых девушек после того, как в списке его услуг появилась процедура по искривлению зубов, служащая исключительно для увеличения эфемерного показателя красоты, получившего в Японии название "йоба" (yaeba), пишет news.open.by.

Кривые зубы являются высшей формой несовершенства в большинстве западных стран мира, в особенности в Америке, где изобретение брекетов называют чуть ли не даром Божьим.

Однако, в Японии, где все не так как у "нормальных" людей, раскосые зубки считаются милыми и даже красивыми.

В переводе с Японского, йоба означает "двойной зуб" и считается не дефектом, а индивидуальной изюминкой, проявляющейся, когда два коренных зуба выталкивают вперед клык, делая его похожим на звериный.

