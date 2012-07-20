Неизвестный застрелил 10 чел. на показе фильма в США
13:20, 20 июля 2012Зарубежные новости
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Человек в противогазе...
Вооруженный человек в маске застрелил десятерых и ранил от 30 до 40 человек на показе нового фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в кинотеатре в пригороде Денвера.
Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на местную радиостанцию KOA.
По данным KOA, человек в противогазе открыл огонь во время киносеанса в торговом центре в городе Аврора, а затем взорвал дымовую шашку или бомбу со слезоточивым газом.
По предварительным оценкам полиции, в результате случившегося пострадали 30-40 человек.
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