Неизвестный застрелил 10 чел. на показе фильма в США

Вооруженный человек в маске застрелил десятерых и ранил от 30 до 40 человек на показе нового фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в кинотеатре в пригороде Денвера.

Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на местную радиостанцию KOA.

По данным KOA, человек в противогазе открыл огонь во время киносеанса в торговом центре в городе Аврора, а затем взорвал дымовую шашку или бомбу со слезоточивым газом.

По предварительным оценкам полиции, в результате случившегося пострадали 30-40 человек.

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