Неработающая вакцина вызвала в США массовую вспышку коклюша

По подсчетам эпидемиологов, количество лиц с коклюшем в стране равняется примерно 18000. И это только официально зафиксированные случаи. Если тенденция сохранится, за последние полвека данная вспышка может считаться самой масштабной. Судя по всему, вакцина против коклюша перестает работать.

Еще в апреле Вашингтон заявил, что столкнулся с эпидемией. Отличился и Висконсин (более 3000 заболевших). На данный момент умерли 9 человек. По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости выше более чем в два раза.

Врачи напоминают: коклюш - острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, особенно опасная для детей младше двух лет. Вероятность заражения при контакте чрезвычайно высока и составляет 90%. Характерный признак коклюша - тяжелый приступообразный спазматический кашель.

В США большинство детей привиты от коклюша (вакцинация проходит в несколько этапов, начинаясь в два месяца). Прививку также рекомендуется делать всем взрослым, включая беременных женщин.

Данную вакцину дают с 1997 года. В нее входят только небольшие частицы бактерий, что, вероятно, не дает полноценной защиты. До этого применялись вакцины, содержащие целые бактериальные клетки. Сейчас проводится расследование.

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