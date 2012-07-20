У детей из Фукусимы выявляют новообразования на щитовидке

Около 36% японских детей из префектуры Фукусима страдают от аномального роста щитовидной железы. Между тем, врачи продолжают отрицать факт связи данного расстройства и аварии на АЭС в прошлом году, пишет The Telegraph.

Согласно шестому отчету, включившему в себя результаты обследования 38114 детей, 35,3% детей имели образования на щитовидке размером до 5 миллиметров. А у 0,5% были образования больше 5 миллиметров. Для сравнения: в Нагасаки ни у кого из детей не фиксировались новообразования. Только у 0,8% отмечались кисты.

Правда, Наоми Такаги, профессор из Университета Фукусима, оговаривается: киста не является полноценным раком. В любом случае, сделать окончательные выводы можно будет по прошествии 4-5 лет.

Местные эксперты проводят длительное тестирование тех, кому на момент аварии еще не исполнилось 18 лет. Первые осмотры начались в прошлом октябре. Их будут проводить каждые два года, пока детям не исполнится 20 лет. Потом до конца жизни пострадавших ожидают исследования каждые пять лет. А вот эксперты из Института радиологии утверждают, что дети, жившие рядом с АЭС, получили "пожизненную" дозу радиации.

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