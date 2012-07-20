Фобии и тревоги отнимают жизнь

Если человек постоянно испытывает тревогу, он быстрее состарится, предупреждают ученые в отчете, вышедшем на страницах PLoS ONE. Как пишет The Daily Mail, распространенная форма отклонения - фобическое тревожное расстройство - инициируют повреждения на клеточном уровне. Из-за этого человек может состариться раньше положенного срока.

Так, пожилые женщины с беспричинным страхом, например, толпы или высоты, имеют укороченные теломеры (концевые участки хромосом, защищающие генетический материал и считающиеся показателем биологического или клеточного старения). Короткие теломеры уже не раз связывали с повышенным риском рака, болезней сердца, деменцией и высокой смертностью.

Группа специалистов из Женского госпиталя Бригама взяла образцы крови более чем у 5000 женщин 42-69 лет, дабы выявить эту связь. Также добровольцы заполняли вопросник, посвященный фобиям. Оказалось, разница в длине теломеров у женщин с фобиями и без фобий была эквивалентна шести годам. Значит, стресс, действительно, ускоряет процесс старения, говорит автор изыскания Оливия Окереке.

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