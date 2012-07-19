Чем полезен кислородный коктейль
Ускоряет восстановительные процессы
Кислородный коктейль — это название применяют к комплексу, одним из составляющих которого является кислород, другим — фитококтейль, представляющий из себя смесь лекарственных и/или витаминных компонентов. Кислородный коктейль употребляют в виде пены, состоящей из пузырьков кислорода, пеносвязующего компонента и фитококтейля.
Через слизистую оболочку желудка кислород более интенсивно поступает в организм —примерно в 10 раз больше, чем через легкие. Кроме того, попадание в желудок кислородного коктейля активизирует моторную, ферментативную и секреторную функции желудочно-кишечного тракта, нормализует его
микрофлору, а значит, улучшает пищеварительный процесс, ускоряет усваивание питательных веществ.
Результаты применения коктейля:
Устраняет функциональные нарушения нервной системы, вызванные эмоциональными и физическими перегрузками (синдром хронической усталости, нарушение сна).
Нормализует моторную, секреторную и ферментативную функции желудочно-кишечного тракта, процессы обмена веществ
Ускоряет окислительно-восстановительные процессы.
Активизирует процессы образования и оттока желчи.
Преодолевает дегенеративные изменения и некроз стенок кровеносных сосудов.
Улучшает сон
Повышает производительность труда
Уменьшает утомляемость
Снижает вредное воздействие окружающей среды.
100 г кислородного коктейля заменяют пятичасовую прогулку в сосновом бору в летнее время.
Кислородный коктейль показан людям любого возраста и любой степени здоровья.