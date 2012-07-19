Чем полезен кислородный коктейль

Кислородный коктейль — это название применяют к комплексу, одним из составляющих которого является кислород, другим — фитококтейль, представляющий из себя смесь лекарственных и/или витаминных компонентов. Кислородный коктейль употребляют в виде пены, состоящей из пузырьков кислорода, пеносвязующего компонента и фитококтейля.

Через слизистую оболочку желудка кислород более интенсивно поступает в организм —примерно в 10 раз больше, чем через легкие. Кроме того, попадание в желудок кислородного коктейля активизирует моторную, ферментативную и секреторную функции желудочно-кишечного тракта, нормализует его

микрофлору, а значит, улучшает пищеварительный процесс, ускоряет усваивание питательных веществ.

Результаты применения коктейля:

Устраняет функциональные нарушения нервной системы, вызванные эмоциональными и физическими перегрузками (синдром хронической усталости, нарушение сна).

Нормализует моторную, секреторную и ферментативную функции желудочно-кишечного тракта, процессы обмена веществ

Ускоряет окислительно-восстановительные процессы.

Активизирует процессы образования и оттока желчи.

Преодолевает дегенеративные изменения и некроз стенок кровеносных сосудов.

Улучшает сон

Повышает производительность труда

Уменьшает утомляемость

Снижает вредное воздействие окружающей среды.

100 г кислородного коктейля заменяют пятичасовую прогулку в сосновом бору в летнее время.

Кислородный коктейль показан людям любого возраста и любой степени здоровья.

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