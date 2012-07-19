В Беларуси построят первую атомную станцию

Беларусь и Россия в среду, 18 июля, подписали генеральный контракт на строительство первой белоруской атомной станции, которое будет финансироваться за счет связанных российских кредитов на 10 млрд долл., сообщает Reuters (ru.reuters.com).

Указывается, что контракт был подписан во время визита в Минск премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Подписанный только что генеральный контракт на строительство АЭС - это масштабнейший проект, общей стоимостью 10 млрд долл.», - сказал Д.Медведев после подписания контракта.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года в Беларуси был подписан контракт по изыскательским работам, разработке проектной документации и первоочередной рабочей документации по строительству АЭС.

Это один из трех первоочередных контрактов по строительству АЭС, которые планируется подписать в первом квартале 2012 года.

Два оставшихся контракта предусматривают выполнение первоочередных работ подготовительного периода до «первого бетона», а также заказ оборудования длительного цикла изготовления.

Справка УНИАН. Первый энергоблок будущей белорусской АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году.

Атомная электрическая станция в Беларуси будет сооружаться на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту АЭС-2006, разработанному ОАО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект» (входит в российскую госкорпорацию «Росатом»). Эти два энергоблока будут большой единичной мощности – по 1200 МВт, тогда как вся белорусская энергосистема сегодня составляет примерно 8 тыс. МВт.

Финансирование строительства АЭС будет осуществляться преимущественно за счет государственного экспортного кредита России. В соответствии с межправительственным соглашением, кредит предоставляется на общую сумму до 10 млрд долл. сроком на 25 лет для финансирования 90% стоимости каждого договора между российским ЗАО «Атомстройэкспорт» и белорусским госучреждением «Дирекция строительства атомной электростанции».