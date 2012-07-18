Жара делает людей раздражительными

Всем известно, что жара вредна для нашего организма. Но оказывается, кроме этого она может сделать нас еще более раздражительными, чем мы есть на самом деле, пишет news.open.by.

По словам американских ученых, наша раздражительность растет вместе со столбиком термометра. В жаркую погоду, особенно при повышенной влажности воздуха, как правило, фиксируется увеличение случаев агрессии и насилия. Причиной этому служат плохой сон, обезвоживание и недостаток движения, вызванный жарой.

У некоторых людей летняя жара даже может провоцировать летнее сезонное эмоциональное расстройство. В этом случае к эмоциональному дискомфорту и депрессии прибавляется еще и сильное чувство страха. Жара для таких людей совершенно невыносима и иногда может даже привести к суициду.

Чтобы лучше переносить жару, врачи рекомендуют пить достаточное количество жидкости и прислушиваться к своему телу. Занятия спортом лучше перенести на утренние или вечерние часы. Если вы принимаете мочегонные препараты, нужно пить еще большее количество жидкости, чем обычно. В противном случае, вам грозит обезвоживание. Если вы замечаете, что в жару ваш характер ухудшается, воздержитесь в этот период от принятия важных решений. В целом же, для того, чтобы избежать излишней раздражительности, важно помнить, что жара не вечна и, рано или поздно, она спадет.