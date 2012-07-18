Худеем на помидорах - быстро и эффективно

Существует много разновидностей томатных диет. Но наиболее популярными остаются помидорные разгрузочные дни: 1-2 дня (не больше) употребления в пищу только помидоров (до 1,5 кг в день) поможет потерять несколько килограммов и почистить организм. Но если есть проблемы с кислотностью желудка, то такая разгрузка вам не подойдет, пишет www.greenmama.ru. Поэтому предварительно проконсультируйтесь с врачом относительно такого способа похудения.

Более мягкий и полезный способ - включение в рацион томатного супа. Ломтики помидоров и смесь зелени (укроп, петрушка, сельдерей, немного кинзы и чеснока) заливаются небольшим количеством воды и кипятятся не более трех минут. Лучше не использовать соль. Таким супом можно разнообразить рацион либо использовать его в качестве разгрузочного блюда не более двух дней. Но помните: его не нужно варить впрок - полезные вещества уходят.

Не испытывать голода и при этом худеть помогают разнообразные салаты. Помидоры прекрасно сочетаются с петрушкой, укропом, луком, редькой, свежей капустой, огурцами, базиликом, кинзой и рукколой.