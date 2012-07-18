"Вьетнамки" вредны для здоровья

Шлепки могут стать одной из причин боли и травм, если их носить в течение длительного времени

Дело тут в том, что шлепки не могут обеспечить поддержку свода стопы, а также в должной мере ногу не покрывают, пишут Медвести.

Такой же эффект приводит к сдавливанию определенной группы мышц и становится одной из причин напряжения в зоне лодыжек, бедер, ног и спины.

Ортопеды Синайской медицинской школы Нью-Йорка (США) рассказали об отдельных потенциальных проблемах, возникающих со здоровьем и имеющих непосредственную взаимосвязь с подобной обувью. Когда человек носит шлепанцы, он автоматически сжимает пальцы ног для того, чтобы удержать обувь на месте.

Такой эффект приводит к сдавливанию определенной группы мышц и становится одной из причин напряжения в зоне лодыжек, бедер, ног и спины. Кроме того, у страстных любителей такой обуви существует риск заработать себе подошвенный фасциит, а также проблемы, связанные уже со сферой невралгии.

Отсутствие в шлепанцах амортизации может стать главной причиной боли стоп, бедер, голени и спины. Среди травм в основном наблюдаются перелом пальцев и сломанные ногти, порезы и различные заболевания инфекционного характера. В частности, тем, кто регулярно ходит в шлепанцах, рекомендуется на ступни ног всегда наносить солнцезащитные кремы.

Ранее сообщалось, что "вьетнамки" даже более опасны, чем каблук высотой 11 см. Длительное ношение такой обуви может нанести вред не только пальцам, но и мышцам.