Чем полезна для волос маска из кофе?

Несколько лет назад убедилась, что кофейная маска делает волосы мягкими, приятными на ощупь. А еще - прекрасно его укрепляет, даже красит. Мой естественный цвет волос - темно-русый. Когда пользуюсь кофейной маской, они становятся приятного каштанового цвета, пахнут кофе. Если делать такую ​​маску раз в неделю, она будет держаться долго, - уверена киевлянка Галина Леончук, 28 лет.

Для маски-краски берет 2 взбитых яичных желтка, 1 чайную ложку молотого кофе, 2 столовые ложки теплой воды, 1 чайную ложку оливкового масла, по желанию - 1 чайную ложку рома.

- Тщательно смешиваю все ингредиенты. Наношу на волосы не в свободном порядке, а очень тщательно, как настоящую краску. Держу на волосах 5-10 минут, затем смываю Кто хочет темный оттенок, может подержать до 20 минут, но не более, - объясняет Галина.

Женщинам, у которых естественный цвет волос - темный, кофе поможет сделать оттенок ярче.

- Для этого надо взять 3 чайные ложки натурального молотого кофе, заварить его в 0,5 литрах кипятка. Размешать кофе ложкой и дать настояться до тех пор, пока станет теплым. Настойку процеживают, споласкивают нею волосы после мытья, не смывают.

Как профилактическое средство против выпадения волос Людмила советует маску из кофе и лука. Для приготовления такого средства берут по 1 столовой ложке натертого на мелкой терке лука, меда, оливкового масла и кофе. Все смешать, намазать волосы, завернуть в целлофан и полотенце. Держать так 20 минут.

- Когда у меня с волосами все стало в порядке, добавлять лук в маску перестала, беру только кофе и масло. Главное после маски с луком - вымыть голову, тогда запах лука совсем не ощущается.

gazeta.ua