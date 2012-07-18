В США неизвестный устроил стрельбу в баре

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в баре американского города Тускалуса в штате Алабама, ранив 17 человек, сообщает местная пресса.

Инцидент произошел в баре Copper Top. По словам очевидцев, мужчина произвел не менее 11 выстрелов, после чего повернулся, вышел из заведения и исчез.

Характер ранений пострадавших свидетельствует о том, что они были расстреляны из гладкоствольного оружия, причем преступник применил боеприпасы, начиненные картечью, отмечает РИА «Новости».

По данным местной полиции, пятеро пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

Злоумышленника ищут. О его мотивах ничего пока не сообщается. Местные СМИ сообщают, что центр города перекрыт, подчеркивает NEWSru.