Вино укрепляет кости

Ежедневное употребление нескольких бокалов вина или другого легкого алкогольного напитка укрепляет кости. Благодаря этому, у женщин в возрасте уменьшается риск болезни остеопорза и активно восстанавливаются костные ткани.

После менопаузы начинают сильно ослабевать кости. Это связано с сокращением выработки эстрогена – гормона отвечающего за восстановительные процессы.

Ученые провели исследование среди женщин, которые постоянно употребляли небольшое количество слабых алкогольных напитков. Как только они отказались от приема вина, через несколько недель их кости стали слабее. Зато, всего через один день после восстановления употребления спиртного, костные клетки пришли в норму.

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