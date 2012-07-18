Время отпуска на носу, и ты начинаешь задумываться, как же уберечь себя от разных заболеваний, вернуться домой здоровой и полной сил.

Море достаточно коварно в этом плане. Легкий бриз может вызвать ангину или отит, солнце - сжечь кожу. И это, конечно же, далеко не все опасности, которые скрывает за собой отпуск.

Lady.tochka.net предлагает тебе узнать, чего опасаться на отдыхе и как вернуться из отпуска здоровой.

Солнце. Не переусердствуй с загаром, особенно в первые дни отпуска. Помни, что изначально тебе достаточно выставить свое тело на солнце всего на 10-15 минут. Вряд ли кому-то понравится сгореть в первый же день и потом прятаться в тени. Если есть возможность - перед отпуском пару раз сходи в солярий - так ты подготовишь кожу.

Вода и болезни. Будь осторожна, плавая в океане, море, речке или просто бассейне. Мало того, что ты можешь сгореть в воде, велика вероятность заработать отит или баротравму уха.

Чтобы не заполучить острый диффузный отит, перед купанием закрывай слуховой проход ваткой, смоченной в вазелине. Всегда тщательно вытирай уши после водных процедур. Также никогда не чисти уши перед купанием специальными палочками - большой риск повредить слуховой проход и занести инфекцию.

Баротравма уха может возникнуть при нырянии с аквалангом или от прыжков в воду с высоты. Здесь выход или не нырять, или же уметь стабилизировать давление на барабанную перепонку. При нырянии закрой нос руками и подуй в него - так ты уравновесишь наружное давление на ухо.

Если у тебя есть проблемы с дыхательными путями - лучше не ныряй вообще.

Питание. Даже в отелях, где «все включено» старайся питаться правильно. Понимаем, глаза разбегаются от предложенных вкусных продуктов, но побереги свой желудочно-кишечный тракт. Питание типа «все и сразу», возможно, подарит тебе минутное удовольствие, но может также отложиться нежелательными сантиметрами на талии. Открывай новое блюдо каждый день, завтракай фруктами, ужинай легкими десертами - совмещай приятное с полезным!

Избегай резких перепадов температуры. К примеру, это плохая идея кушать мороженое или пить ледяную воду, как только ты пришла из пляжа в комнату с кондиционером. Таким образом можно заработать кашель или ангину.

Страховка. Обязательно оформляй страховку, даже если ты путешествуешь по Украине. Так ты всегда можешь рассчитывать на первую и последующую помощь.

Будь здоровой, не болей и наслаждайся отпуском на полную!

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