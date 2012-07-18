Соевое молоко вредит зубам
09:05, 18 июля 2012Зарубежные новости
1
Может привести даже к выпадению зубов
Употребление соевого молока может стать причиной выпадения зубов, считают австралийские ученые из Мельбурнского университета.
В ходе исследования ученые установили, что бактерии, обитающие в ротовой полости человека, при контакте с соевым молоком разрушают зубную эмаль в пять-шесть раз быстрее, чем во время приема коровьего молока. Это происходит из-за активной выработки кислоты и может привести даже к выпадению зубов.
В результате эксперты пришли к выводу, что регулярное употребление соевого молока может привести к проблемам ротовой полости. По этой причине они рекомендуют отдавать предпочтение коровьему молоку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter