На борту самолетов кормили сэндвичами с иглами
ФБР расследует инцидент
Федеральное бюро расследований США начало расследование инцидента с обнаружением на борту четырех самолетов компании Delta Air Lines сэндвичей с иглами.
Об этом сообщает сайте Би-Би-Си.
Все рейсы следовали в США из Нидерландов. Как сообщается, иглы для шитья изъяли из пяти сэндвичей, приготовленных компанией Gate Gourmet в Амстердаме.
На рейсе в Миннеаполис пострадал один человек. Этот пассажир Джеймс Тонгес рассказал, что почувствовал иглу во рту сразу после того, как укусил сэндвич. "Когда я достал кусок изо рта, ничего не было видно. Тогда я очистил еду, под которой оказалась прямая игла длиной около дюйма", - сказал он агентству ABC News.
Иглы обнаружены также на двух самолетах в Атланту и одном в Сиетл.
Авиакомпания заявила, что относится к инциденту "чрезвычайно серьезно".
В сообщении авиакомпании также указано, что она сотрудничает с ФБР, властями Нидерландов, а также с Gate Gourmet, "чтобы убедиться в беспечности и качестве еды", подаваемой на борту.
Пресс-секретарь Gate Gourmet Христина Улосевич заявила, что компания также начала свое собственное расследование.