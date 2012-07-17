На борту самолетов кормили сэндвичами с иглами

Федеральное бюро расследований США начало расследование инцидента с обнаружением на борту четырех самолетов компании Delta Air Lines сэндвичей с иглами.

Об этом сообщает сайте Би-Би-Си.

Все рейсы следовали в США из Нидерландов. Как сообщается, иглы для шитья изъяли из пяти сэндвичей, приготовленных компанией Gate Gourmet в Амстердаме.

На рейсе в Миннеаполис пострадал один человек. Этот пассажир Джеймс Тонгес рассказал, что почувствовал иглу во рту сразу после того, как укусил сэндвич. "Когда я достал кусок изо рта, ничего не было видно. Тогда я очистил еду, под которой оказалась прямая игла длиной около дюйма", - сказал он агентству ABC News.

Иглы обнаружены также на двух самолетах в Атланту и одном в Сиетл.

Авиакомпания заявила, что относится к инциденту "чрезвычайно серьезно".

В сообщении авиакомпании также указано, что она сотрудничает с ФБР, властями Нидерландов, а также с Gate Gourmet, "чтобы убедиться в беспечности и качестве еды", подаваемой на борту.

Пресс-секретарь Gate Gourmet Христина Улосевич заявила, что компания также начала свое собственное расследование.

bbc.co.uk