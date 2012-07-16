Белая диета
13:19, 16 июля 2012Зарубежные новости
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Содержит все необходимые вещества
Эта диета очень проста, вы можете питаться только продуктами, имеющими белый цвет. Кроме того, рацион белой диеты содержит практически все необходимые вещества для организма.
Что можно на белой диете:
Рис
Яйца
Молочные продукты
Белое мясо (курица)
Белые сорта сыра
Белые сорта орехов
Белая фасоль
Капуста
Редька, репа, огурцы, очищенные от кожуры
Обезжиренное молоко
Срок диеты 3 дня, повторить можно через 3 дня.
Важно!
Старайся избегать соли или употреблять ее меньше, чем обычно.
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