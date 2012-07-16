Чем полезен японский маникюр
Отбеливает, тонизирует, питает
Как провести процедуру.
1 этап. Очистить кожу рук рисовым молочком. Погрузить руки в ванночку с морской солью на 5-10 мин.
2 этап. Пилинг рук с маслом пальмарозы, обладающим отбеливающим, тонизирующим и питательным эффектом. Кутикула обрабатывается специальным гелем с экстрактами водорослей.
3 этап. Укрепление ногтевой пластины. Для восстановления гидролипидного баланса наносится увлажняющая сыворотка, а затем, специальным блоком из телячьей кожи втирается как базовое покрытие, паста. Ногти полируются крошкой из натурального жемчуга.
4 этап. Массаж нагретыми шелковыми мешочками с лекарственными травами. Питательная маска на кожу руки и в завершение - крем из японского жасмина.
Примечание: состав средств может меняться в зависимости от «ногтевых» проблем.