Чем полезен японский маникюр

Как провести процедуру.

1 этап. Очистить кожу рук рисовым молочком. Погрузить руки в ванночку с морской солью на 5-10 мин.

2 этап. Пилинг рук с маслом пальмарозы, обладающим отбеливающим, тонизирующим и питательным эффектом. Кутикула обрабатывается специальным гелем с экстрактами водорослей.

3 этап. Укрепление ногтевой пластины. Для восстановления гидролипидного баланса наносится увлажняющая сыворотка, а затем, специальным блоком из телячьей кожи втирается как базовое покрытие, паста. Ногти полируются крошкой из натурального жемчуга.

4 этап. Массаж нагретыми шелковыми мешочками с лекарственными травами. Питательная маска на кожу руки и в завершение - крем из японского жасмина.

Примечание: состав средств может меняться в зависимости от «ногтевых» проблем.

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