Убрать живот за месяц

Врачи настоятельно рекомендуют начинать похудение с очищения кишечника, чтобы избежать самоотравления организма. Перед тем как отправляться в медицинский центр на модную процедуру гидроколонотерапии или самостоятельно делать клизмы, следует проконсультироваться с врачом, узнать о возможных противопоказаниях и осложнениях. Кроме того, следует помнить, что организм может привыкнуть к клизмам, что в будущем может привести к запорам. Поэтому не стоит злоупотреблять этим методом очищения организма.

После курса клизм или вместо него можно проводить очищение кишечника при помощи отрубей. Пшеничные или ржаные отрубы содержат грубую растительную клетчатку, которая не переваривается организмом. Клетчатка отрубей набухает и способствует образованию большого объема рыхлых каловых масс, что обеспечивает легкое опорожнение кишечника и избавляет от запоров. Подобно губке, отруби впитывают токсины, находящиеся в кишечнике, и выводят их из организма. Кроме того, отруби помогают в лечении дисбактериоза кишечника, они связывают холестерин, уменьшают аппетит и снижают уровень сахара в крови.

Вводить отруби в меню следует постепенно, доводя их количество до тридцати граммов в день. При этом обязательно употреблять большое количество жидкости, иначе прием отрубей будет бесполезен: растительные волокна отрубей должны впитывать воду и разбухать для того чтобы быть эффективными.

Правильная диета

Для того чтобы избавиться от жира на животе, достаточно рационально питаться, исключив из своего рациона вредные продукты. Хороший эффект дает ограничение жиров до тридцати-сорока граммов в день, при этом желательно отдавать предпочтение оливковому маслу первого отжима и полезному рыбьему жиру. Простые углеводы (белый хлеб, сладости) следует заменить на продукты, богатые сложными углеводами (натуральные фрукты, каши, хлеб из муки грубого помола).

Помимо обычных ограничений, следует исключить из диеты продукты, вызывающие вздутие живота и повышенное газообразование. К таким продуктам относятся дрожжи, сахар, некоторые виды капусты, бобовые и молочные продукты. Отказ от подобной пищи помогает наладить пищеварение и сделать живот более плоским.

Очень важно пить много воды. Принимать пищу следует маленькими порциями, медленно, тщательно ее пережевывая. Все это помогает организму усваивать еду наилучшим образом.

Спорт и косметические процедуры

Если требуется похудеть быстро, без спорта не обойтись. Аэробные нагрузки следует сочетать с силовыми упражнениями, направленными на укрепление мышц брюшного пресса. Как правило, для того, чтобы живот стал выглядеть более подтянутым, бывает достаточно трех недель ежедневных тренировок.

Повысить тонус мышц помогут и различные салонные процедуры. Например, при миостимуляции мышцы активно работают под воздействием слабых импульсов электрического тока. Ручной или аппаратный массажи разогреют мышцы, улучшат кровообращение, облегчат сжигание жиров и поспособствуют выводу токсинов. Различные обертывания помогут снять стресс и простимулируют интенсивное сжигание подкожно-жировой клетчатки в области живота.

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