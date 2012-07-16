Подсолнечное масло может вызвать рак?

Суточная норма употребления масла около 25 - 30 гр. В среднем это приблизительно 10 кг продукта на человека в год. А в Украине так любят подсолнечное масло, что употребляют как минимум 15 кг на человека населения. Эксперты уверяют, что от такой любви к подсолнечному маслу полезного мало.

Украина занимает первое место по производству подсолнечного масла, но европейский союз запретил его экспортировать, из - за превышения нормы содержания бенз(а)пирена. А ведь еще в 2007 году был принят и вступил в действие новый ДСТУ 4492:2005 для подсолнечного масла, но прописать в нём нормы по бензапирену украинское правительство «позабыло». И это не смотря на то, что в Украине не однократно со скандалом возвращали подсолнечное масло.

В 2007 году Украинское масло было занесено в систему РАК, существует такая система о предупреждении потенциально опасных продуктов вызывающих рак.

Только лишь в апреле 2010 года, изменили ДСТУ4492:2005 на подсолнечное масло, и украинские производители в настоящее должны придерживаться нормы не больше 2мкг/кг, такая же норма содержания бензопирена в Европе.

Бензопирен - химическое вещество представитель рода углеводов, вещество первого класса опасности - канцероген. Подсолнечник имеет свойство накапливать тяжёлые металлы, гербициды, пестициды, кадмий. И поэтому особенно интенсивно бензопирен, образовывается во время просушивания и обжаривания семечек.

Известно, то, что во время термической обработки, масло меняет свои свойства, формируются токсические вещества, вызывающие рак, которые во время приготовления пищи попадают в еду.

ukragro.org