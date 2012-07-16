Автобус с паломниками сорвался в ущелье: 15 человек погибли

Автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье на севере Индии, 15 человек погибли, 17 получили травмы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа».

По данным полиции, трагедия произошла недалеко от населенного пункта Дигдол в штате Джамму и Кашмир. Все люди, находившиеся в автобусе - паломники-индуисты.

Это второе за несколько часов крупное ДТП с участием автобуса. Ранее автобус с паломниками съехал в овраг в штате Химачал-Прадеш. В этом ДТП погибли не менее восьми человек, еще 42 получили травмы.