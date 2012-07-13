В Беларуси паспорта будут выдавать с 14 лет сроком на 10 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает отдел информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Указ Президента Беларуси от 19 апреля 2012 года №197 об обязательном получении паспорта с 14 лет в Беларуси вступит в силу 9 августа.

«Подросткам, которые уже получили паспорт до этой даты, менять его на новый не нужно - их паспорт будет действителен до того числа, которое в нем указано. По новым правилам изменится срок выдачи паспортов подросткам: если раньше их выдавали на 5 лет, то паспорта, выданные с 9 августа, будут действительны 10 лет», - отметили в ГУВД.

Справка УНИАН. Указом от 19 апреля №197 вносятся дополнения и изменения в перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан (перечень утвержден указом от 26 апреля 2010 года №200). Помимо прочего он снижает возрастной порог для обязательного получения паспорта гражданами Беларуси с 16 до 14 лет.

Это связано в основном с тем, что в соответствии с гражданским законодательством Беларуси молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет имеют право распоряжаться своими зарплатами, стипендиями и пособиями, а также право на совершение некоторых банковских операций и т.д. Для выполнения этих функций им и нужны паспорта. Вводимые изменения никоим образом не влияют на вопросы, связанные со вступлением в брак, с наступлением уголовной ответственности и другими подобными вещами.