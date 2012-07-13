Домашние собаки и кошки избавляют детей от инфекций

Наличие в доме кошки или собаки может существенно сократить количество обращений к детскому врачу. Риск инфекционных заболеваний у детей, которые с рождения контактируют с домашними питомцами, значительно снижается. К такому выводу пришли финские исследователи из больницы университета Куопио (Kuopion yliopistollinen sairaala).

Они проанализировали информацию о заболеваниях 397 детей, родившихся в Финляндии в период с 2002 по 2005 год. Родители детей вели специальные дневники, где делали отметки, когда и чем болели их дети. Учёные сопоставили количество заболеваний каждого ребёнка с наличием в семье домашних животных.

Исследование показало, что дети, которые с рождения общаются с собаками и кошками, болеют инфекционными заболеваниями на 11% меньше своих сверстников, у которых дома нет животных. Например, у детей, имеющих дело с домашними питомцами, на 44% меньше шансов получить инфекции внутреннего уха. Более того, таким детям требуется более короткий курс антибиотиков чтобы справиться с заболеванием.

Исследователи также выяснили, что количество респираторных инфекционных заболеваний напрямую зависит от того, как часто ребенок контактирует с домашними животными. Вероятно, грязь и микробы, которые приносят в дом кошки и собаки, стимулируют иммунитет детей в первые годы жизни. При этом, чем больше встреч, тем крепче здоровье малышей.

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Pediatrics, упоминаются только собаки и кошки, как наиболее популярные питомцы, но, скорее всего, благоприятное влияние на детей оказывают все животные с шерстью.

"Наши результаты подтверждают, что контакты с животными особенно важны в первый год жизни ребенка", — говорит руководитель исследования Эйя Бергротх (Eija Bergroth).

Конечно, в случае наличия аллергии на животных, заводить собаку или кошку не рекомендуется. Но все остальные люди могут получить от общения с домашними животными много пользы.

Добавим, что недавно другая группа исследователей показала, что домашние собаки спасают малолетних обитателей жилищ от астмы. А вот с кошками всё не так однозначно: их паразиты могут довести хозяек до самоубийства.

newsland.ru