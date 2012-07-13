Кому грозит ранний климакс

Не вызывает никакого сомнения вред курения. Особенно курение табака опасно для женского организма. Для женщин вред табакокурения не может быть каким-либо преувеличением. А не так давно норвежскими специалистами было установлено, что табакокурение способствует приближению начала менопаузы у женщин. Помимо того, курящих женщин раньше, чем некурящих подстерегает развитие остеопороза.

У женщин климакс начинается в среднем лет в пятьдесят, и, следовательно, начало менопаузы обозначено следующими симптомами: прекращение менструации, развитие различных сопутствующих проявлений, таких как приливы и резкие перепады настроения.

Группой норвежских специалистов сделан следующий вывод: у курящих женщин существует реальная угроза столкнуться с менопаузой во много раз раньше своих ровесниц, которые не страдают этой пагубной привычкой. Иначе говоря – менопауза наступает раньше пятидесяти лет.

Тем не менее, исследователи отмечают, если женщина сможет расстаться с пагубной привычкой хотя бы лет за семь до предклимактериологического периода, то риск преждевременного развития климакса может сократиться порядка 90 процентов. Отсюда вытекает следующее - чем раньше женщина сможет отказаться то табакокурения, тем, разумеется, у нее больше гарантий наступления климактерического периода в установленное природой время.

Следует также отметить, что подобное воздействие на преждевременное наступление климактерического периода обладает только табакокурение. Иными словами - употребление спиртных напитков не обладает такой взаимосвязи с наступлением менопаузы.

medvesti.com