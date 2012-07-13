Как избавиться от лишнего жира на животе

Совет первый: бросайте пиво и около прилегающие «вкусности».

Совет второй: пересмотрите свой рацион, придерживайтесь более здоровой пищи. Вареный картофель, например, полезнее жареного и не увеличит ваш животик. Сильно увеличивают пивной живот газированные напитки.

Совет третий: пейте больше обычной воды.

Совет четвертый: больше двигайтесь, старайтесь больше ходить пешком, делайте зарядку. Расходуйте энергию, данную вам пищей, чтобы организм не откладывал ее про запас.

Совет пятый: укрепляйте мышцы брюшного пресса. Пивной живот не может появиться у женщины, у которой крепкие мышцы живота. 10-15 минут упражнений для пресса в день - и вам обеспечена стройность вашей фигуры. Не забывайте, что существует много упражнений для качания пресса и одно из самых приятных, пожалуй, это смех.

Если же живот у вас приобрел довольно внушительный объем, то стоит все-таки применить самый радикальный метод - диету, но при этом не стоит брать первую попавшуюся наобум.

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