Зеленый чай защищает глаза

Вещества, содержащиеся в зеленом чае, помогают в профилактике болезней глаз, в частности, глаукомы. Об этом заявили ученые из Гонконга.

Эффект зеленого чая достигается благодаря катехинам – органическим веществам из группы флавоноидов, которые являются сильными антиоксидантами. Эксперимент с лабораторными мышами показал, что благодаря употреблению зеленого чая в структуры глаза (сетчатку, глазную жидкость) поступают отдельные катехины. Катехины зеленого чая снижают вредный окислительный стресс в структурах глаза.

Таким образом, употребление зеленого чая снижает риск развития болезней глаз.