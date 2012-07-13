В Японии в результате мощных ливней погибли 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли на южном японском острове Кюсю в результате разлива рек, оползней и наводнений, вызванных мощными ливнями.

Восемь человек считаются пропавшими без вести. Большинство погибших - пожилые люди, передает ИТАР-ТАСС.

В префектурах Кумамото и Оита указания о временной эвакуации получили 33 тыс. семей. Люди перемещаются в спортивные залы, школы и общественные здания, расположенные в безопасных местах.

В городе Кумамото полностью или частично разрушены 70 домов, более 300 построек затоплены. В районе наводнений до 10 тыс. семей оказались без электроэнергии, местами повреждены водопроводы, прервана мобильная связь.

Дожди на Кюсю носят беспрецедентный характер. Например, в районе аэропорта Кагосима на юге острова сегодня за час было отмечено более 100 мм осадков. В четверг в районе города Асо в префектуре Кумамото - свыше 500 мм осадков за сутки. Это рекордный уровень за все время наблюдений.