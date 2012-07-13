Маленькие гантели – большие мышцы

Небольшие, но частые нагрузки позволяют нарастить мышцы эффективнее, чем упражнения с использованием большого веса. К такому выводу пришли спортивные эксперты из канадского Университета Макмастера.

В ходе исследования одна группа добровольцев выполняла физические нагрузки с легким весом при большом числе повторений, а другая - меньшее количество повторений с нагрузкой большего веса. Оказалось, что тактика, используемая первой группой, позволила хорошо нарастить мышечную массу, но при условии, что люди работали с небольшим весом, выкладываясь до последнего.

Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

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