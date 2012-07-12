Диета на фруктово-ягодном "смузи"

По мнению терапевта городской поликлиники N3 Стефании Скрипник, фруктовые и овощные однородные смеси не только насыщают организм витаминами и минералами, но и чрезвычайно эффективно выводят токсины и помогают похудеть. В отличие от большинства суперполезных диетических продуктов, есть смузи - одно удовольствие. Возможно, именно в этом и кроется феномен их популярности и стремительный рост в мире числа смузи-баров и даже фан-клубов любителей смузи.

В отличие от фреша, в смузи полностью сохраняется клетчатка, он является более сбалансированным продуктом.

По мнению Стефании Скрипник полосе можно есть на завтрак, обед и ужин. Такая смузи-диета помогает сбросить до 2 килограммов за неделю, однако заменять смузи все три приема пищи терапевт не советует. Ведь 20% дневного рациона должна составлять твердая пища, поскольку во время пережевывания выделяется слюна, которая необходима для здоровья полости рта и нормального пищеварения.

Несмотря на безусловную пользу свежих фруктов и ягод, медики советуют сидеть на смузи-диете не дольше недели. Лучше заменять этим освежающим коктейлем два приема пищи в день, например, ягодно-фруктовый смузи на завтрак, а на ужин - овощной. Из ягод годятся почти все: черника, клубника, земляника, малина, смородина, вишня. Для овощного смузи - морковь, шпинат, укроп, петрушка, тыква, листья салата и т.д.

Если хотите похудеть, молоко должно быть обезжиренным, а вместо сахара добавлять мед.

Вместо молока можно использовать йогурт, закваску или нежирный кефир.

Если хотите набрать вес - добавляйте к смузи побольше орехов, семян, можно взбивать его с мороженым.

"Для его приготовления нужен блендер, фрукты или ягоды, жидкость и, по желанию, лед. Можно сделать клубнично-банановый смузи. Для этого нужно 100 граммов клубники и 100 граммов банана, а также молоко или сливки. Все это смешивается в блендере - и смузи готов! Можно туда добавить также орешки или пророщенные семена сои или пшеницы. Для чистого клубничного смузи достаточно 200 граммов ягод, - поделилась рецептом Любовь Говера.

Смузи - это густой коктейль из свежих фруктов, овощей и сока, молока, сливок или мороженого с добавлением орехов, семян, хлопьев. Придумали его американцы в 1930-х годах, когда появились первые блендеры. "Smoothie" в переводе с английского означает "однородный, мягкий, нежный". Такой он и на вкус. Психологи обнаружили, что, потребляя смузи, человек словно возвращается в счастливое и беззаботное детство, когда не было никаких проблем, а мир был добрым и радостным. Поэтому этот напиток, кроме очевидной пользы для организма, дарит еще и мощный заряд позитива.

gazeta.ua