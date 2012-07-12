Какой домашний тренажер - лучший?

Как бы мы не хотели ходить в тренажерку, бассейн или в другие спорт-места, дабы размять кости, - не всегда на это хватает банального - времени. И даже если у тебя частенько получается вырваться в люди, чтобы позаниматься собой и привести себя в форму, случаются ситуации, когда приходиться остаться дома. Но не лежать же на диване и смотреть телевизор?

В таких ситуациях на помощь придет домашний тренажер - он поможет тебе оставаться в форме и чувствовать себя хорошо.

Lady.tochka.net предлагает тебе обзор пяти самых популярных домашних тренажеров, которые помогут тебе заниматься минимальными спортивными упражнениями с пользой для здоровья.

Домашний тренажер №1 - Велотренажер

Велотренажер - самый популярный гость в доме тех, кто следит за своей фигурой. Это тот же велосипед, но который не едет. Польза от велотренажера: натренированные мышцы ног, красивая осанка, укрепление сердечно-сосудистой системы, повышение выносливости организма.

Домашний тренажер №2 - Беговая дорожка

Беговая дорожка - идеальный вариант для любителей бега, которые не всегда могут побегать на улице. К примеру, не каждый высунет нос на улицу в слякоть, дождь или мороз - в этом случае поможет домашний тренажер.

Беговые дорожки бывают механическими и электрическими. Выбрать свою «дорожку» непросто, но возможно - в первую очередь обращай внимание на амортизацию полотна. Ведь после домашних тренировок наибольшую опасность несет асфальт или другая поверхность, по которой ты будешь бегать.

Беговая дорожка - это отличный кардиостимулятор, который борется с жировыми отклонениями.

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Домашний тренажер №3 - Степпер

Степпер, в отличии от велотренажера и беговой дорожки, значительно малогабаритнее. Конечно, и польза от него не такая глобальная, но тоже значительная.

Как известно, хотьба по лестнице не только укрепляет сердечно-сосудистую систему и тренирует мышцы ног, но и благоприятно сказывается на общей выносливости организма. Так почему бы не поставить в своем доме мини-лестницу с наличием всего двух ступеней и тренироваться в любой подходящий момент?

Домашний тренажер №4 - Эллиптический тренажер

Эллиптический тренажер - самый интересный из всех. В нем сочетается велосипед, беговая дорожка и степпер, значит и польза от занятий утраивается! Кроме того, заниматься на нем приятнее всего. Единственный минус - габаритность, но что тебе больше будет мешать - твои лишние килограммы, или тренажер?

Домашний тренажер №5 - Хула-хуп

Хула-хуп - это тренажер, который должен быть в доме любой женщины. С его помощью можно тренировать мышцы пресса и делать талию тоньше. Занятия с хула-хупом не требуют особых энергозатрат. Ты можешь смотреть любимый сериал и крутить обруч - проводи свое время с пользой!

Выбирай домашний тренажер и будь в здоровой физической форме всегда!

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