Еврокомиссия уменьшить выбросы в атмосферу от новых авто

Европейская комиссия предлагает до 2020 года значительно уменьшить выбросы в атмосферу от новых автомобилей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее предложение для Совета ЕС и Европарламента было одобрено сегодня.

Новые предложения предусматривают уменьшить выбросы СО2 в атмосферу с 2020 года от новых легковых автомобилей до 95 г на 1 км с 135,7 г на 1 км в 2011 году. Выбросы СО2 в атмосферу от новых минивэнов с 2020 года предусматривается снизить до 147 г на 1 км с 181,4 г на 1 км в 2010 году.

Как уточнили в Еврокомиссии, цели относительно уровня выбросов СО2 в атмосферу от новых автомобилей с 2020 года уже закреплены в законодательстве ЕС, однако требуют дальнейшей реализации, в том числе путем уточнения существующих нормативно-правовых актов.

Нынешние предложения Еврокомиссии предусматривают внесение изменений в два нормативно-правовых акта ЕС, и будут переданы на рассмотрение Европарламента и Совета ЕС.

Еврокомиссия убеждена, что новые цели для производителей автомобилей вполне досягаемы. При этом, по оценкам Комиссии, в случае достижения новых целей по уровню выбросов СО2 в атмосферу, в первый год пользования новый автомобиль с 2020 года будет экономить своему владельцу до 340 евро расходов на горючее, или от 2904 до 3836 евро за весь средний период своей эксплуатации, который оценивается в 13 лет.

Для минивэнов уровень экономии расходов на горючее в первый год использования оценивается в 400 евро, или в 3364-4564 евро за весь срок эксплуатации.

В целом, как считают специалисты Еврокомиссии, европейские потребители будут экономить до 30 млрд евро в год на расходах на горючее.