Опасна ли косметика, которую продают в магазинах

Генетик, кандидат биологических наук Максим Фрейдин (Россия) комментирует точку зрения ученых, утверждающих, что косметические продукты способны влиять на гены.

Косметика представляет собой сложную смесь различных веществ природного и синтетического происхождения. Состав того или иного косметического препарата, как правило, можно найти на упаковке. В прессе и Интернете можно найти много ангажированной информации о вреде этих веществ, их мутагенности и канцерогенности.

Однако прежде чем попасть в руки потребителей, отдельные вещества и их сочетания, используемые в косметике, подвергаются строгой проверке на генотоксичность, аллергенность, раздражающие для кожи эффекты. Эта проверка регламентируется международными стандартами, является многоступенчатой и позволяет установить потенциальный вред, которые может быть нанесен косметическим препаратом.

В частности, проводится несколько тестов на генные, хромосомные и геномные мутации (анеуплоидии). Также проверка призвана установить безопасную дозу химических веществ в косметике. Проверка проводится на культурах клеток, бактериях, животных. Кроме того, проводится тестирование на трехмерных моделях человеческой кожи, которые позволяют оценить не только опасность тестируемых веществ, но также и проследить их метаболизм в коже.

Кроме непосредственного тестирования, проводится детальный анализ информации о том или ином веществе, включая его химические особенности (для определения потенциальной мутагенности и канцерогенности, способности связываться с ДНК и белками), данные о метаболизме, информацию о безопасности использования вещества ранее.

В конечном итоге решение о возможности применения вещества в составе косметических препаратов принимается на основе совокупности всех этих данных, и на прилавок попадают только препараты, прошедшие все проверки и признанные безопасными. Следует, конечно, иметь в виду, что у конкретного человека может быть повышенная реакция на какое-либо вещество в составе косметики, проявляющаяся, например, аллергией или раздражением.

МедДейли