Сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью

Регулярное, но умеренное употребление кофе позволяет сократить риск остановки сердца, считают ученые из США, труд которых опубликован в журнале Американской ассоциации сердца Circulation Heart Failure.

Анализируя предыдущие исследования о взаимосвязи между потреблением кофе и сердечными приступами, ученые обнаружили, что умеренное количество этого напитка в течение дня может быть связано со значительным снижением риска остановки сердца. Однако чрезмерное увлечение кофе наоборот может увеличивать шансы на серьезные проблемы с сердцем, пишет РИА Новости.

"В то время как широко распространено убеждение, что регулярное потребление кофе может быть опасным для сердечного здоровья, наше исследование предполагает, что правда может быть обратной", - цитируются в пресс-релизе Ассоциации слова директора подразделения кардиоваскулярных эпидемиологических исследований при Beth Israel Deaconess Medical Center Мюррея Миттельмана (Murray Mittleman).

"Мы обнаружили, что умеренное потребление, эквивалентное примерно двум чашкам, подающимся в традиционных американских кофейных магазинах, действительно может защитить от сердечного приступа как минимум на 11%",- говорит Миттельман.

Он отмечает, что, с другой стороны, чрезмерное употребление напитка - 5-6 больших домашних чашек в день - пользы не принесет, и может быть опасным.

Исследователи изучили пять наиболее серьезных работ по потреблению кофе и риску остановки сердца, опубликованных в 2001- 2011 годах. Объединенная база данных включала 6,522 тысячи случаев остановки сердца среди 140,22 тысячи мужчин и женщин. Четыре исследования проводились в Швеции и одно в Финляндии.

Итоговое исследование определяет умеренное потребление, как четыре традиционные в северной Европе чашки кофе в день, что равно примерно двум типичным восьмиунцевым чашкам в США.

Чрезмерное употребление кофе измеряется 10 североевропейскими чашками, что равно четырем или пяти чашкам в сети популярных кофейных ресторанов в Америке, где размер чашки варьируется от 9 до 20 унций.

Исследователи не учитывали крепость напитков, но обычно кофе менее крепкий в США, чем в Европе. Они также не делали различий между традиционным кофе и кофе без кофеина, хотя в Швеции и Финляндии в основном потребляют кофеиновый кофе.

"Существует много факторов, влияющих на персональный риск сердечного приступа, но умеренное потребление кофе больше не является одним из них", - говорит ведущий исследователь Бостонского медицинского центра Элизабет Мостовски (Elizabeth Mostofsky).

По ее словам, тот факт, что пара чашек кофе в день может защитить от сердечного приступа должен помочь внести изменения в существующие руководства для сердечников, традиционно предостерегающие таких пациентов от употребления кофе.

Американская ассоциация сердца рекомендует сердечникам потреблять только умеренное количество кофеина, не больше чашки-двух кофе или других кофеиносодержащих напитков в день.

Исследователи не говорят в своем труде, почему кофе приносит пользу для сердца. Но, вероятно, постоянные потребители кофе развивают у себя устойчивость к кофеину, который может повышать кровяное давление. Привычное потребление кофе также связано со сниженным риском диабета второго типа, отмечается в публикации.