Эмоциональные люди чаще болеют

Именно эмоции определяют, почему некоторые предрасположены к развитию хронической боли вследствие травмы, поскольку хроническая боль больше связана с эмоциональным фоном, пишет

МедДейли.

Хроническая боль больше связана с эмоциональным фоном, чем с остальными факторами, установили американские ученые.

Именно эмоции определяют, почему некоторые предрасположены к развитию хронической боли вследствие травмы.

Результаты сканирования мозга группы 40 добровольцев (у всех болела спина 1-4 месяца) показали: боль возникает как итог эмоциональной реакции на травму. Данный процесс затрагивает две зоны мозга — лобную долю коры и прилежащие ядра.

Руководитель изыскания профессор Иван Апакарьян из Северо-западного Университета Чикаго констатирует: «Чем более эмоционально мозг отреагировал на травму, тем больше вероятность того, что боль останется даже, когда сама травма залечится. Возможно, определенные зоны мозга изначально чрезмерно активны у людей с хронической болью».

Таким образом, по сканированию можно предсказать развитие боли с точностью в 85%. Прилежащие ядра «учат» мозг, каким образом нужно оценивать и реагировать на явления внешнего мира. Возможно, именно ядра задают общий тон, что приводит к хронической боли.