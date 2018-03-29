Какие продукты самые полезные?

Когда, казалось бы, нам уже все известно о пользе тех или иных продуктов, ученые решили еще раз уточнить их ценность.

Яблоки

Есть пословица, которая утверждает: "Одно яблоко в день – доктора без работы". Съедающие по яблоку в день имеют меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера. Вещества, содержащиеся в яблоках, в частности кверцетин, способны тормозить развитие раковых клеток. Кроме того, кверцетин обладает противовоспалительным действием и уменьшает вред так называемых свободных радикалов. Для нормальной работы желудка яблоки тоже незаменимы: содержащиеся в них кислоты препятствуют развитию гнилостных бактерий, а пектин выводит вредные вещества из организма.

Рыба

Кто заботится о своем сердце, должен есть больше рыбы вместо мяса. Три "рыбных" обеда в неделю или 30 грамм рыбы в день уменьшают риск возникновения инфаркта на 50% благодаря содержанию в рыбе жирных кислот Омега-3, благоприятно действующих на клеточные мембраны. И действительно, статистика показывает, что японцы и эскимосы, регулярно употребляющие рыбу, намного реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем народы, чей рацион беден рыбными продуктами. Полезна рыба и для мозга, и для нервных клеток, способствуя их регенерации.

Чеснок

Запах чеснока, по народному поверью, отпугивает вампиров. Ученые добавляют к вампирам бактерии и вирусы, которые точно так же не переносят чесночный аромат, обусловленный содержанием в чесноке эфирных масел и фитонцидов. Чеснок незаменим при лечении простудных заболеваний. Кроме того, его употребление снижает риск возникновения рака желудка и кишечника и улучшает работу пищеварения. Одно из важных свойств чеснока - он защищает от риска сосудистых заболеваний.

Клубника

Оказывается, для снабжения организма витамином С не обязательно делать над собой усилие, поедая кислые лимоны. В клубнике содержится больше этого витамина, а вкусовые ощущения несравнимы. Хороша клубника не только этим – высокое содержание железа повышает иммунитет организма. Некоторые красящие вещества, эфирные масла, которыми богата эта ягода, а также кислоты способны сдерживать образование особых энзимов, провоцирующих развитие рака. К тому же в клубнике содержится много цинка, который весьма благоприятно воздействует на сексуальность.

Морковь

Содержащийся в этом овоще бета-каротин нейтрализует свободные радикалы, разрушающие генную структуру и провоцирующие рак. Кроме того, он благоприятно воздействует на состояние кожи и зрения. Однако необходимо помнить, что бета-каротин лучше растворяется в жирах, поэтому к салату из моркови нужно обязательно добавлять масло или сметану.

Стручковый перец

Острый перчик чили улучшает обмен веществ, способствуя тем самым похудению. Капсацин, обуславливающий острый вкус перца, способствует выработке желудочного сока и препятствует размножению вредных бактерий в желудке и кишечнике.

Сладкий перец (паприка)

Кроме того, что он содержит много витамина С, в красной паприке содержится красящее вещество лютеолин, который даже в малых дозах сдерживает развитие рака, предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний и возрастных проблем.

Соя

Содержит много лецитина и витаминов группы В, которые усиливают мыслительные способности и укрепляют нервную систему. Известна соя и как незаменимый источник белка, способного заменить животные белки. Особенно это касается проростков сои.

Бананы

Самый сытный и богатый углеводами фрукт. В бананах содержатся и различные балластные вещества, препятствующие быстрому поступлению сахара в кровь. А количество содержащегося в одном банане магния составляет одну шестую часть от суточной потребности организма. Магний нужен для образования мышечной ткани, он укрепляет также кости, нервные клетки, что особенно актуально при стрессах. Кроме магния, бананы богаты калием и витамином В6, которые тоже очень укрепляют нервную систему.

Зеленый чай

Его чудодейственные свойства обусловлены содержанием катехина – биоактивного вещества, препятствующего развитию атеросклероза и предохраняющему от заболевания раком простаты. Зеленый чай очень хорош для сжигания жиров, только необходимо выпивать ежедневно не менее четырех чашек этого напитка.

Молочные продукты

В этом одном из основных продуктов питания содержатся ценные белки, легко перевариваемые жиры и полезный сахар лактоза. Богато молоко и кальцием. Ученые установили, что запасы кальция, накопленные с молодости, помогают в старости избежать остеопороза. Необходим кальций и для функционирования нервной системы, и для правильной работы мускульной системы организма. По убеждению врачей, ежедневный стакан молока значительно уменьшает риск возникновения рака желудка.

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