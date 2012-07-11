Неаполю грозят эпидемии из-за нашествия огромных тараканов

Неаполь оказался во власти гигантских тараканов, достигающих в длину 7 сантиметров. Обращения местных жителей в санитарные инспекции не произвели должного эффекта.

Сейчас горожане самостоятельно собирают средства на борьбу с насекомыми, сообщает InoPressa со ссылкой на статью в La Repubblica.

Тараканы объявились в городе после того, как на улицах перестали убирать мусор. Пришедшие насекомые не только бегают по всем жилым районам Неаполя, но еще и летают. Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис и его заместитель Томмазо Содано высказывают серьезные опасения относительно эпидемической обстановки в районе.

Из-за сильной жары и мусора тараканы стремительно размножаются. Как выяснилось, неапольские санитарные службы не запланировали в бюджете на текущий год дезинфекцию. Некоторые медики уже поспешили предупредить местное население: тараканы разносят тиф и гепатит.