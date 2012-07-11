Facebook и Twitter снижают самооценку пользователей

Социальные сети вроде Facebook и Twitter усиливают в людях тревожность, и заставляют человека чувствовать, будто он не дотягивает до выдвигаемых обществом требований, пишет The Telegraph.

Опрос Бизнес школы Сэлфорд 298 человек показал: более чем в 50% случаев сети меняли поведение человека, притом, у половины жизнь ухудшилась. Как правило, речь шла о падении самооценки вследствие постоянного сравнения себя со своими виртуальными друзьями.

Две трети пользователей сетей не могут полностью расслабиться или заснуть после того, как посидят на сайте. А четверть признается: после стычки онлайн начинались проблемы в отношениях или на работе.

Одновременно с этим у людей развивалась зависимость от Интернета (55% испытывали тревогу, если не могли проверить почту или зайти на Facebook). Более 60% людей приходилось выключать электронные устройства, чтобы устроить перерыв. Каждый третий делал это несколько раз в день.

МедДейли