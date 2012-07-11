Уточненные данные о жертвах катастрофы на Кубани: 162 смерти

По уточненным данным Следственного комитета России, во время наводнения на Кубани погибли 162 человека.

Кримська .

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил со ссылкой на официальный данные следствия представитель СК РФ Владимир Маркин. Тем самым в СК уточнили даже собственные ранее озвученные данные о жертвах стихии.

"Рядом СМИ распространяется информация о 170 погибших в результате наводнения, что не соответствует действительности, - сказал В.Маркин. - Данные о количестве погибших, распространяемые в СМИ различными органами, зачастую разнятся с фактическими. Наиболее достоверными сведениями обладает Следственный комитет России, поскольку именно следственными органами проводится весь комплекс следственных и процессуальных действий в отношении погибших".

"На данный момент погибших 162 человека, из них в Новороссийске - 3, в Геленджике – 11, в Крымске - 148", - сообщил представитель СК.

Следственным комитетом России была озвучена информация о 149 погибших в Крымске, но, "по уточненным данным, полученным по состоянию на 16 часов, в результате наводнения в городе Крымске погибли 148 человек. Различия в количестве погибших объясняются тем, что тело одной из пострадавших при доставлении в бюро судебно-медицинской экспертизы было учтено дважды - сначала как неустановленное, а после установления личности - с анкетными данными. Допущенные сотрудниками неточности устранены".

Одного из погибших в Новороссийске первоначально также посчитали как погибшего при наводнении, однако проведенной судмедэкспертизой установлено, что причина смерти носила криминальный характер, в связи с чем по данному факту будет проведено отдельное расследование.

На этот час родственники забрали 67 тел погибших для погребения, в отношении всех остальных следствием даны разрешения об их выдаче.

"Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что только информация, размещенная на сайте Следственного комитета Российской Федерации о проводимых следственных действиях и количестве потерпевших, является достоверной", - подчеркнул представитель СК.