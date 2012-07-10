Летом мяса лучше не кушать

Летом следует ограничить употребление мяса и соленых продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Минздраве сообщил главный диетолог Украины Олег Швец.

По словам медика, летом рацион человека должен быть сбалансированным, в частности, следует ограничивать употребление соли, сахара, насыщенных жиров, это может привести к обострению болезней, возникновению декомпенсации.

«В частности употребление большого количества соли вызывает увеличение объема циркулирующей крови, что приводит к отекам, осложнению сердечной недостаточности. В течение лета следует принимать здоровые продукты - овощи, фрукты, продукты из цельных злаков и рыбу. Их нужно употреблять в максимальном объеме », - отметил О.Швец.

Он подчеркнул, что следует ограничить употребление вредных продуктов - со значительным содержанием жира, соли и сахара, а также мясо.

О.Швец отметил, что в течение летних месяцев для нормального обмена веществ человеку необходимо обеспечить достаточный водный режим.

На первом месте - вода, далее чай, кофе, подчеркнул диетолог, а затем и другие напитки, которые следует употреблять в ограниченном количестве.

«Вопрос «сколько пить » - дискутабельный и среди экспертов. Он - индивидуален, зависит от физической активности, от климатических условий ... Эксперты, в частности, советуют обращать внимание на цвет мочи, если темная - человек употребляет недостаточное количество жидкости, если светлого цвета - достаточное», - отметил О.Швец.